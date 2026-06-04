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РФ повторно ударила по логистической компании под Днепром - ОВА

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Враг во второй раз атаковал логистическое предприятие в Днепровском районе. В то же время ГСЧС ликвидировала пожар на 40 000 кв. м после вчерашнего удара по складам.

РФ повторно ударила по логистической компании под Днепром - ОВА
Фото: ГСЧС Украины

российские оккупанты снова атаковали логистическое предприятие в Днепропетровской области. В то же время спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади почти 40 000 квадратных метров, возникший вчера вечером в результате российского обстрела на складах одной из торговых сетей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Детали

Второй день подряд враг атакует Днепровский район. Снова попадание по логистической компании. Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется

- отметил Ганжа.

В ГСЧС добавили: для ликвидации вчерашнего пожара на складах было задействовано 140 спасателей и 40 единиц техники.

Напомним

В среду, 3 июня, россияне нанесли несколько ударов по Днепру. Они попали по складам сети АТБ с продуктами.

Городской голова Борис Филатов также сообщил, что в результате российской атаки на Днепр 3 июня также задело несколько многоэтажек и детский сад.

Евгений Устименко

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