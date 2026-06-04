РФ повторно ударила по логистической компании под Днепром - ОВА
Киев • УНН
Враг во второй раз атаковал логистическое предприятие в Днепровском районе. В то же время ГСЧС ликвидировала пожар на 40 000 кв. м после вчерашнего удара по складам.
российские оккупанты снова атаковали логистическое предприятие в Днепропетровской области. В то же время спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади почти 40 000 квадратных метров, возникший вчера вечером в результате российского обстрела на складах одной из торговых сетей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Детали
Второй день подряд враг атакует Днепровский район. Снова попадание по логистической компании. Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется
В ГСЧС добавили: для ликвидации вчерашнего пожара на складах было задействовано 140 спасателей и 40 единиц техники.
Напомним
В среду, 3 июня, россияне нанесли несколько ударов по Днепру. Они попали по складам сети АТБ с продуктами.
Городской голова Борис Филатов также сообщил, что в результате российской атаки на Днепр 3 июня также задело несколько многоэтажек и детский сад.