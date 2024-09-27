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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф потеряла 1370 военных за сутки

рф потеряла 1370 военных за сутки

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 04:47  •  9892 просмотра

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Генштаб ВСУ сообщил о потерях врага за сутки: 1370 военных, 21 танк, 48 БМП. Общие потери рф с начала войны: 649170 личного состава, 8846 танков, 17396 БМП.

За прошедшие сутки страна-террорист потеряла 1370 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 27.09.24:

- Личный состав: 649170 (+1370).

- Танки: 8846 (+21).

- Бронированные боевые машины: 17396 (+48).

- Артиллерийские системы: 18678 (+58).

- РСЗВ: 1199.

- Средства ППО: 961 (+2).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16031 (+85).

- Крылатые ракеты: 2608.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 25411 (+58).

- Специальная техника: 3192 (+2).

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет    

- Генштаб.

Генштаб о ситуации на фронте: 154 боев за сутки, самые активные атаки врага - на Покровском и Лиманском направлениях25 сентября 2024, 05:42 • 13489 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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