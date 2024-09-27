рф потеряла 1370 военных за сутки
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях врага за сутки: 1370 военных, 21 танк, 48 БМП. Общие потери рф с начала войны: 649170 личного состава, 8846 танков, 17396 БМП.
За прошедшие сутки страна-террорист потеряла 1370 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 27.09.24:
- Личный состав: 649170 (+1370).
- Танки: 8846 (+21).
- Бронированные боевые машины: 17396 (+48).
- Артиллерийские системы: 18678 (+58).
- РСЗВ: 1199.
- Средства ППО: 961 (+2).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16031 (+85).
- Крылатые ракеты: 2608.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 25411 (+58).
- Специальная техника: 3192 (+2).
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет
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