рф втратила 1370 військових за добу
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати ворога за добу: 1370 військових, 21 танк, 48 БМП. Загальні втрати рф з початку війни: 649170 особового складу, 8846 танків, 17396 БМП.
Протягом минулої доби країна-терорист втратила 1370 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 27.09.24:
- Особовий склад: 649170 (+1370).
- Танки: 8846 (+21).
- Броньовані бойові машини: 17396 (+48).
- Артилерійські системи: 18678 (+58).
- РСЗВ: 1199.
- Засоби ППО: 961 (+2).
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 16031 (+85).
- Крилаті ракети: 2608.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 25411 (+58).
- Спеціальна техніка: 3192 (+2).
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет
Генштаб про ситуацію на фронті: 154 боїв за добу, найактивніші атаки ворога - на Покровському та Лиманському напрямках25.09.24, 08:42 • 14848 переглядiв