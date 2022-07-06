рф распространяет фейк, что ВСУ готовят теракт на Славянской ТЭС – ЦПД
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. минобороны россии распространяет фейк о том, что якобы украинские военные планируют устроить теракт на Славянской ТЭС, взорвав емкости с хлором. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает УНН.
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«минобороны россии распространяет фейк о подготовке теракта на Славянской ТЭС военными Украины, чтобы скрыть свои преступления и обвинить во всем ВСУ. Рашисты рассчитывают, что подобные провокации с последующими терактами помогут им склонить на свою сторону местных жителей», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что оккупанты придерживаются тактики «выжженной земли», поэтому после сегодняшнего заявления появилась высокая вероятность взрыва на ТЭС.
«Именно поэтому из-за увеличения обстрелов и большей вероятности провокаций власти Украины призывают: не медлить и эвакуироваться людям Восточных областей в более безопасные места во избежание человеческих жертв», - информирует ЦПД.
Дополнение
Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 5 июля.