рф поширює фейк, що ЗСУ готують теракт на Слов'янській ТЕС – ЦПД
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. міноборони росії поширює фейк про те, що нібито українські військові планують влаштувати теракт на Слов'янській ТЕС, підірвавши ємності з хлором. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає УНН.
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«міноборони росії поширює фейк про підготовку теракту на Слов'янській ТЕС військовими України, щоб приховати свої злочини і звинуватити в усьому ЗСУ. Рашисти розраховують, що подібні провокації з подальшими терактами допоможуть їм схилити на свій бік місцевих жителів», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що окупанти дотримуються тактики «випаленої землі», тому після сьогоднішньої заяви з'явилась висока ймовірність вибуху на ТЕС.
«Саме тому через збільшення обстрілів та більшу ймовірність провокацій влада України закликає: не зволікати і евакуюватись людям Східних областей у більш безпечні місця, щоб уникнути людських жертв», - інформує ЦПД.
Доповнення
Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 5 липня.