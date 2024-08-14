рф попала дроном по пункту получения гумпомощи в Купянске: есть пострадавший

россияне нанесли удар с FPV-дрона по центру Купянска Харьковской области, где люди ждали гуманитарную помощь, в результате чего пострадал 64-летний мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова и Нацполицию.

В эфире телемарафона Синегубов указал, что враг пытается разрушить транспортную гражданскую инфраструктуру на Купянщине.

Было зафиксировано 35 ударов вражескими FPV-дронами, по гражданскому населению. Сегодня утром в центральной части Купянска враг применив FPV нанес удар по людям, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью. Учитывая такую ситуацию, мы ограничили движение по центральной улице Купянска для гражданского транспорта - добавил он.

Нацполиции указали, что в результате удара взрывные ранения получил 64-летний мужчина. Он госпитализирован в больницу.

"Мы фиксируем уменьшение ударов КАБами, но они есть, таких ударов было 5. Непосредственно это северная часть нашего региона: Липицкое и Волчанское направления", - добавил Синегубов.

рф за добу обстріляла два райони Харківщини: без постраждалих, є пошкодження