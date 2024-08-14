рф за сутки обстреляла два района Харьковщины: без пострадавших, есть повреждения
Киев • УНН
Российские войска атаковали Купянский и Харьковский районы Харьковской области. В результате обстрелов повреждены аптека, складское здание и частный дом, пострадавших нет.
российские войска за прошедшие сутки ударили по Купянскому и Харьковскому районам Харьковской области. В результате обстрелов повреждена аптека, складское здание и частный дом. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По словам Синегубова, вражеские обстрелы за прошедшие сутки фиксировались:
- 19:00 м. Купянск. В результате атаки FPV-дроном поврежден частный дом.
- 13:50 Харьковский р-н, пгт Казачья Лопань. В результате танкового обстрела повреждено помещение аптеки.
- 08:17 Купянский р-н, г. Купянск. В результате атаки дрона было повреждено помещение операторского складского здания.
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