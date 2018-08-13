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РФ планирует продать больше ценных бумаг США в ответ на санкции

Киев • УНН

 • 8762 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Россия в ответ на потенциальные новые санкции США продолжит сокращать вложения в американские ценные бумаги и увеличивать расчеты в национальных валютах. Об этом сказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

РФ планирует продать больше ценных бумаг США в ответ на санкции

“Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги, будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте и в других валютах, в том числе в европейской валюте”, - сказал Силуанов в эфире одного из российских телеканалов.

После введения США санкций против российских компаний и бизнесменов в апреле-мае инвесторы с РФ уменьшили вложения в американские госбумаги более чем на 80 миллиардов долларов до 14,9 миллиарда долларов. Россия перестала входить в число крупнейших держателей госдолга США, пишет Reuters.

При этом Силуанов отметил, что возможное введение санкций США будет "неприятным, но не смертельным" для российской экономики.

Он также заявил, что валютные счета граждан РФ в российских банках не пострадают в случае введения нового пакета санкций со стороны США.

"Даже в случае, если будут введены санкции на какой-то российский банк, никаких проблем с депозитами валютными или рублевыми у наших граждан абсолютно не будет", - подчеркнул Силуанов.

Напомним, Силуанов не исключил, что Россия может отойти от расчетов в долларах на международной арене.

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