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РФ планує продати більше цінних паперів США у відповідь на санкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Росія у відповідь на потенційні нові санкції США продовжить скорочувати вкладення в американські цінні папери і збільшувати розрахунки в національних валютах. Про це сказав перший віце-прем'єр, міністр фінансів РФ Антон Силуанов, передає УНН з посиланням на ТАСС.

РФ планує продати більше цінних паперів США у відповідь на санкції

"Ми знизили до мінімуму і будемо далі скорочувати наші вкладення в американську економіку, в американські цінні папери, будемо більше здійснювати розрахунки не в американських доларах, а в національній валюті і в інших валютах, в тому числі в європейській валюті", - сказав Силуанов в ефірі одного з російських телеканалів.

Після введення США санкцій проти російських компаній і бізнесменів у квітні-травні інвестори з РФ зменшили вкладення в американські держпапери більш ніж на 80 мільярдів доларів до 14,9 мільярда доларів. Росія перестала входити до переліку найбільших власників держборгу США, пише Reuters.

При цьому Силуанов зазначив, що можливе введення санкцій США буде "неприємним, але не смертельним" для російської економіки.

Він також заявив, що валютні рахунки громадян РФ в російських банках не постраждають у разі введення нового пакету санкцій з боку США.

"Навіть у разі, якщо будуть накладені санкції на якийсь російський банк, ніяких проблем з депозитами валютними або у рублях у наших громадян абсолютно не буде", - підкреслив Силуанов.

Нагадаємо, Силуанов не виключив, що Росія може відійти від розрахунків у доларах на міжнародній арені.

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