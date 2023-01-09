рф перебросила еще один эшелон с техникой в беларусь

Детали

"... вчера, 8 января, в 13:00 на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские прибыл эшелон с техникой и личным составом с рф. Всего в эшелоне было около 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами/ снаряжением и 2 пассажирских вагона с личным составом — около 100 человек", - говорится в сообщении.

По данным Беларускі Гаюн, среди техники были замечены: не менее 8 грузовиков КамАЗ, минимум 6 тягачей МТ-ЛБ и не менее 2 артиллерийских машин 1В15.

Известно, что эшелон был отправлен с железнодорожной станции Зайцевка (Воронежская обл., рф). 4 января в 17:30. Отдельно привлекает внимание, что эта станция находится в приграничных районах с оккупированной частью Луганской области, Украины, говорится в сообщении.

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Командующий группировкой Сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что непосредственной угрозы повторного наступления на Киев нет. Однако украинские военные рассматривают возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы, но для этого россии нужно перебросить соответствующие силы и средства.