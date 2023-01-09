рф перекинула ще один ешелон з технікою у білорусь

Деталі

"... вчора, 8 січня, о 13:00 на залізничну станцію Барановичі-Поліські прибув ешелон з технікою та особовим складом зс рф. Загалом в ешелоні було близько 30 вагонів-платформ з технікою, 2 вантажні вагони з боєприпасами/спорядженням та 2 пасажирські вагони з особовим складом — близько 100 осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними Беларускі Гаюн, серед техніки були помічені: не менше 8 вантажівок КамАЗ, мінімум 6 тягачів МТ-ЛБ і не менше 2 артилерійських машин 1В15.

Відомо, що ешелон був відправлений із залізничної станції Зайцівка (воронезька обл., рф). 4 січня о 17.30. Окремо привертає увагу, що ця станція знаходиться в прикордонні з окупованою частиною Луганської області, України, йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У білорусь прибувають нові військові підрозділи рф

Раніше

Командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що наразі безпосередньої загрози повторного наступу на Київ немає. Проте українські військові розглядають можливі варіанти агресії в найближчі місяці, але для цього росії потрібно перекинути відповідні сили й засоби.