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"Розглядаємо можливі варіанти в найближчі місяці": Павлюк оцінив імовірність повторного наступу на Київ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Наразі безпосередньої загрози повторного наступу на Київ немає. Проте українські військові розглядають можливі варіанти агресії в найближчі місяці, але для цього росії потрібно перекинути відповідні сили й засоби. Про це повідомив командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю Суспільному, передає УНН.

"Розглядаємо можливі варіанти в найближчі місяці": Павлюк оцінив імовірність повторного наступу на Київ

Цитата

"На цей момент безпосередньої загрози немає. У росіян немає відповідних сил і засобів. На території, що є кордоном між Україною і білоруссю, є певні угрупування. Але, враховуючи наш потенціал, малоймовірно, що вони будуть мати успіх. Все, що зараз робиться, - стримуються наші сили на північному кордоні для того, щоб ми не могли перекинути їх на схід", - сказав Павлюк.

Він зазначив, що "також йде окупація білорусі військовими силами, які розміщуються на полігонах, скоріше за все, на довготривалий час. І майбутнього білорусі як самостійної країни не буде".

"Ми розглядаємо можливі варіанти агресії в найближчі місяці. Але для цього потрібно перекинути відповідні сили й засоби, які зараз росією відновлюються на їхніх полігонах. Поки що таких намірів ми не бачимо, але готуємось до них", - розповів Павлюк.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що у стратегічних планах кремля – захоплення всієї території України. І білоруський напрямок може бути використаний для цього. Наразі Сили оборони моніторять ситуацію на півночі та постійно оцінюють ризики.

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