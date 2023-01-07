"Рассматриваем возможные варианты в ближайшие месяцы": Павлюк оценил вероятность повторного наступления на Киев

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"На данный момент непосредственной угрозы нет. У россиян нет соответствующих сил и средств. На территории, являющейся границей между Украиной и беларусью, есть определенные группировки. Но, учитывая наш потенциал, маловероятно, что они будут иметь успех. Все, что сейчас делается, - сдерживаются наши силы на северной границе для того, чтобы мы не могли перебросить их на восток", - сказал Павлюк.

Он отметил, что "также идет оккупация беларуси военными силами, которые размещаются на полигонах, скорее всего, на долговременное время. И будущего беларуси как самостоятельной страны не будет".

"Мы рассматриваем возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы. Но для этого нужно перебросить соответствующие силы и средства, которые сейчас россией восстанавливаются на их полигонах. Пока таких намерений мы не видим, но готовимся к ним", - рассказал Павлюк.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что в стратегических планах кремля – захват всей территории Украины. И белорусское направление может быть использовано для этого. Сейчас Силы обороны мониторят ситуацию на севере и постоянно оценивают риски.