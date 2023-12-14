рф обстреляла многоэтажку на Херсонщине: пострадала пожилая женщина
Киев • УНН
россияне обстреляли многоэтажку в пгт Антоновка Херсонской области, ранения получила 79-летняя жительница одной из квартир.
Оккупанты сегодня обстреляли многоэтажку в пгт Антоновка Херсонской области. В результате ранения получила 79-летняя жительница одной из квартир. Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.
российская армия обстреляла многоквартирный дом в Антоновке. В одном из домов ранения получила 79-летняя местная жительница. Ее доставили в больницу каретой "скорой". Медики проводят обследование и оказывают пострадавшей помощь
Напомним
В результате ночного российского обстрела в Херсоне была ранена 80-летняя женщина. Также в поселке Миролюбовка Херсонской области под завалами частного дома погибла 63-летняя женщина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: рф этой ночью запустила по югу Украины по меньшей мере 39 "шахедов"
рф обстреляла многоэтажку на Херсонщине: пострадала пожилая женщина
россияне обстреляли многоэтажку в пгт Антоновка Херсонской области, ранения получила 79-летняя жительница одной из квартир.
"Киевстар" планирует восстановить мобильный интернет во второй половине дня - гендиректор компании
"Киевстар" восстановил домашний интернет и работает над восстановлением мобильного интернета в регионах. Восстановление начнут с западных областей, а затем постепенно подключат другие.
Emily Resort и его основатель Григорий Козловский передали на ВСУ 2 млн гривен
Помощь направлена на приобретение и ремонт средств связи, спецтехники и транспортных средств для обеспечения насущных потребностей подразделений, выполняющих боевые задачи.
Украина вернула с оккупированной территории еще пятерых детей
Пятеро детей, в том числе двое с родителями, были эвакуированы из оккупированной Херсонской области в безопасное место, где им оказывается помощь.
Украина и США согласовали план совместных проверок американского вооружения переданного ВСУ
США и Украина договорились о совместных инспекциях вооружений, поставляемых американской стороной, с детальной проверкой серийности, технического состояния и условий хранения. Это обеспечивает соблюдение требований США по использованию техники.
Суд начал рассмотрение по существу по делу в отношении экс-главы правления "Нафтогаза" Коболева
Высший антикоррупционный суд рассматривает дело против экс-главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого обвиняют в хищении более 229 миллионов гривен. Следующее судебное заседание назначено на 4 января 2024 года.
НБУ снизил учетную ставку до 15% на фоне замедления инфляции
Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 16% до 15%, ссылаясь на замедление инфляции и стабильные валютные условия, а также признавая такие риски, как война и нестабильность международной помощи.
В Воздушных силах сообщили о новых пусках ракет: направление - Сумщина
Военно-воздушные силы Украины сообщили о новых ракетных пусках из курской области россии в направлении Сумской области.
Какао, конфеты и испанские деревья: Одесская обладминистрация отменила тендеров на 170 млн грн
Рабочая группа по вопросам прозрачности и подотчетности Одесской областной государственной администрации отменила несовершенные тендеры на сумму 169 миллионов гривен, включая закупки по завышенным ценам, такие как испанские елки и конфеты, чтобы предотвратить финансовые потери и взамен поддержать солдат.
Желание, удачная идея и работоспособность: победительница конкурса "Роби своє" осуществила мечту о собственном бизнесе
Победительница конкурса "Роби своє" открыла кофейню.