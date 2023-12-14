рф обстреляла многоэтажку на Херсонщине: пострадала пожилая женщина

Суд начал рассмотрение по существу по делу в отношении экс-главы правления "Нафтогаза" Коболева

Высший антикоррупционный суд рассматривает дело против экс-главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого обвиняют в хищении более 229 миллионов гривен. Следующее судебное заседание назначено на 4 января 2024 года.