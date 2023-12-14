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рф обстреляла многоэтажку на Херсонщине: пострадала пожилая женщина

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 13:21  •  29424 просмотра

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россияне обстреляли многоэтажку в пгт Антоновка Херсонской области, ранения получила 79-летняя жительница одной из квартир.

Оккупанты сегодня обстреляли многоэтажку в пгт Антоновка Херсонской области. В результате ранения получила 79-летняя жительница одной из квартир. Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

российская армия обстреляла многоквартирный дом в Антоновке. В одном из домов ранения получила 79-летняя местная жительница. Ее доставили в больницу каретой "скорой". Медики проводят обследование и оказывают пострадавшей помощь

- говорится в сообщении.

Напомним

В результате ночного российского обстрела в Херсоне была ранена 80-летняя женщина. Также в поселке Миролюбовка Херсонской области под завалами частного дома погибла 63-летняя женщина.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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