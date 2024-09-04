рф обстреляла Львов: количество пострадавших от ночной атаки возросло до 23

Количество пострадавших в результате ночной атаки по Львову возросло до 23. Об этом сообщает председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

По состоянию на сейчас количество пострадавших в результате ночной атаки по Львову возросло до 23 человек. Среди пострадавших - пятеро детей. 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести, тогда как другие четверо детей получили легкие повреждения.

К сожалению, эта ночь стала трагической для Львова, ведь 2 человека погибли.

Напомним

Террористы несколько раз обстреляли Львовскую область, вызвав возгорание жилых домов возле главного вокзала.