рф обстріляла Львів: кількість постраждалих від нічної атаки зросла до 23
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Львова постраждало 23 особи, серед яких 5 дітей. Двоє людей загинуло, 15-річна дитина у стані середньої важкості, інші четверо дітей отримали легкі ушкодження.
Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки по Львову зросла до 23. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Деталі
Станом на зараз кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Львову зросла до 23 осіб. Серед потерпілих – п’ятеро дітей. 15-річна дитина перебуває в стані середньої важкості, тоді як інші четверо дітей отримали легкі ушкодження.
На жаль, ця ніч стала трагічною для Львова, адже 2 людей загинуло.
Нагадаємо
Терористи кілька разів обстріляли Львівщину, спричинивши загоряння житлових будинків біля головного вокзалу.