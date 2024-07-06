рф несет потери: уничтожено за сутки 1260 человек личного состава,10 единиц военной техники
Киев • УНН
За минувшие сутки страна-террорист потеряла 1260 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 549 840 человек, согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
За прошедшие сутки рф потеряла 1260 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 06.07.24:
- Личный состав: 549840 (+1260).
- Танки: 8153 (+11).
- Бронированные боевые машины: 15629 (+18).
- Артиллерийские системы: 14897 (+66).
- РСЗВ: 1115.
- Средства ППО: 878.
- Самолеты: 360.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 11809 (+58).
- Крылатые ракеты: 2351 (+9).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 20053 (+76).
- Специальная техника: 2479 (+6).
Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении5 июля 2024, 20:54 • 18824 просмотра