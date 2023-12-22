рф не сможет достичь своих целей в Украине - Столтенберг

россия, несмотря на большие военные усилия, не сможет достичь своих целей в Украине, убежден Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Целью полномасштабного вторжения рф в Украину, заявил он в интервью dpa, было стремление президента россии владимира путина помешать движению Украины в НАТО и ЕС. Впрочем, как отметил Столтенберг, через два года войны Украина ближе к НАТО и ЕС, чем когда-либо.

"путин потерял Украину навсегда", - заявил Столтенберг, добавив, что это большое стратегическое поражение для россии.

Генсек выразил уверенность, что Украина в конце концов достигнет своей цели - вступления в НАТО.

Столтенберг также указал на огромную цену, которую рф приходится платить за войну против Украины. По его словам, россия уже потеряла сотни самолетов, тысячи танков и 300 тысяч солдат, а из-за войны выросла инфляция и снизился уровень жизни, и рф теперь сильнее политически изолирована, чем раньше.

В то же время Столтенберг предостерег от того, чтобы рассчитывать на быстрое завершение войны, учитывая развитие событий. В частности, он указал на отсутствие признаков изменения курса путина после вероятного переизбрания на выборах в марте. "У нас нет никаких признаков того, что путин изменит свои цели и свою политику. Он и в дальнейшем будет пытаться оккупировать больше территории", - сказал Столтенберг.

В то же время он воздержался от комментирования планов Украины по дополнительной мобилизации, отметив, что никто не понимает потребности в солдатах лучше самих украинцев.

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"Украинцы показали, что они способны защитить себя, дать отпор, особенно когда они получают оружие от Германии и многих других стран НАТО", - сказал Генсек и призвал решительно продолжать поддержку Украины.

В частности, он призвал союзников изучить возможность предоставления Украине большего количества оборонного оборудования путем внесения изменений в существующие соглашения с третьими странами. "В общем, нам нужно наращивать наше производство, чтобы лучше помогать Украине и лучше защищать себя", - отметил Генсек НАТО.

Как указывает dpa, планы ЕС по поставке Украине миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года не будут выполнены. Одной из причин этого является то, что по меньшей мере 40 процентов производства экспортируется в третьи страны. По мнению Столтенберга, вопрос заключается в том, действительно ли нужно экспортировать так много.

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