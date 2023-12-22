рф не сможет достичь своих целей в Украине - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что россия не достигнет своих целей в Украине.
На ВОТ Донецкой области в большинстве населенных пунктах отсутствует отопление и электроэнергия - ЦНС
Центр национального сопротивления сообщает о критической ситуации с тепло- и электроснабжением на временно оккупированных территориях Донецка, большинство жителей остались без этих жизненно важных услуг. Почти все котельные выведены из строя, а ремонтные работы на объектах инфраструктуры не проводятся.
Компенсация за хакерскую атаку: "Киевстар" отменяет следующую плату за тариф для всех пользователей
Киевстар компенсирует абонентам тарифные периоды после хакерской атаки с автоматической отменой плановых платежей за услуги мобильного и домашнего интернета.
Впервые в Европе: ESA представила инновационную установку для приведения в движение малых спутников
Европейское космическое агентство и IENAI Space представили инновационную ионно-жидкостную электрическую силовую установку ATHENA, которая проработала более 400 часов непрерывно, что является новым достижением в европейской практике.
На оккупированной Херсонщине россияне убили ребенка на глазах семьи
В Херсонской области российскими силовиками был застрелен ребенок, свидетелями убийства стала его семья; ведется официальное расследование.
Девятая очередь кредиторов банка "Конкорд" начала получать выплаты
Кредиторы банка "Конкорд" 9-й очереди начали получать выплаты.
Нацбанк представил набор монет, посвященных "Щедрику"
Национальный банк Украины выпустил памятный набор монет в форме колокольчиков к песне "Щедрик" На реверсе центральной монеты размещена стилизованная композиция первого исполнения "Щедрика" хором в 1922 году,.
В Германии из-за шторма приостанавливается железнодорожное сообщение
Из-за шторма в Германии несколько поездов дальнего следования будут задержаны или отменены, особенно на севере страны. Пострадавшие пассажиры могут использовать свои билеты позже.
Компания по строительству скоростных тоннелей Hyperloop One закрывается и увольняет сотрудников - Bloomberg
Hyperloop One, не получив контрактов на создание рабочего гиперлупа, закрывается, увольняет персонал и продает свои активы. Компания, которая когда-то обещала высокоскоростные путешествия, перед закрытием успела провести лишь небольшой тест.
Google Chrome автоматически будет проверять безопасность паролей в фоновом режиме
Отныне Google Chrome автоматически будет проверять, не были ли скомпрометированы сохраненные пароли, а функция проверки безопасности также будет отслеживать подозрительные расширения и может отзывать разрешения на неиспользуемые сайты.