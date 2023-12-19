Военные предложили мобилизовать 450-500 тысяч человек - Зеленский

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Военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек на Ставке Верховного главнокомандующего. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференция, передает корреспондент УНН.

Зеленский отметил, что к нему обратились Генштаб и Главком на уровне Ставки по вопросам мобилизации.

"Вопрос мобилизации очень чувствительный, я считаю. Они обратились по защите нашего государства, и потенциальных контрнаступательных действий, по дефициту и их взгляд был на ставке, они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек ... Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов для того, чтобы поддерживать это направление, потому что это вопрос прежде всего людей, справедливости, обороноспособности и вопрос финансов", - сказал Зеленский.

Он отметил, что ему нужна конкретика.

"Что касается людей мне нужна конкретика... Если у нас есть вопросы ротационные, у нас есть вопросы отпусков, то это должен быть комплексный план. И в этом мобилизационном законе вы должны предоставить ответы мне и прежде всего обществу. Поэтому они начали работать над этим планом. Я пока не увидел там демобилизацию, хотя я считаю, что это вопрос номер один. И вопрос не как называется этот процесс, а главное, чтобы этот процесс был... Им (воинам - ред.) очень трудно там. Я бы очень хотел, чтобы наше военное руководство понимало все эти вызовы", - рассказал Зеленский.

Зеленский заявил, что прежде чем говорить о дополнительной мобилизации, нужно решить вопрос демобилизации.

"Если мы говорим о дополнительных мобилизационных силах, то мы должны найти демобилизационные процессы и это должно быть выполнено предметно, с конкретикой и с большим уважением к воинам. Также там должны быть вопросы отпусков. Все запросы, которые есть в нашей армии должны соответствовать современным вызовам", - сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам мобилизация будет стоить дополнительно 500 млн грн.

"Между нами, мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 миллиардов гривен", - сказал Зеленский.