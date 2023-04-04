рф не может ни председательствовать в Совете Безопасности ООН, ни иметь права вето - Подоляк

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«рф не может ни председательствовать в Совете Безопасности ООН, ни иметь права вето. Это государство де-юре даже не приобрело членства в организации. Отсутствие реакции на нарушение международного права приведет к абсолютной потере субъектности ООН как ключевой организации по обеспечению мира в мире», - написал Подоляк в Twitter.

Дополнение

С 1 апреля россия взяла на себя поочередное председательство в Совете Безопасности.

Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко заявлял, что сейчас важно сформировать коалицию тех государств, которые заинтересованы в проведении настоящей реформы Совета Безопасности ООН. Также нужно искать юридические механизмы, которые бы позволили реформировать ООН.