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Мережко: важливо сформувати коаліцію держав, зацікавлених у реформуванні Радбезу ООН

Мережко: важливо сформувати коаліцію держав, зацікавлених у реформуванні Радбезу ООН

Київ • УНН

 • 1080541 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Наразі важливо сформувати коаліцію тих держав, які зацікавлені в проведенні справжньої реформи Ради Безпеки ООН. Також потрібно шукати юридичні механізми, які б дозволили реформувати ООН. Про це заявив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Це не лише українська точка зору, було декілька спроб реформи ООН. Був період, коли Україна головувала в Раді Безпеки, і тоді йшлося про необхідність реформи, було декілька планів реформування ООН, але, на жаль, тоді не було достатньої політичної волі, щоб провести радикальну реформу. Зрозуміло, що різні країни, тим паче, які є постійними членами Ради Безпеки, по-різному ставляться до необхідності реформування», - сказав Мережко.

За його словами, є країни, які намагаються зберегти своє право вето, але є й впливові держави-члени ООН, які потенційно можуть виступати за реформу.

«Зараз важливо сформувати коаліцію тих держав, які зацікавлені в проведенні справжньої реформи Ради Безпеки і ООН. Але тут є один важливий юридичний момент. Річ у тому, що згідно зі Статутом ООН, будь-які зміни в Статуті ООН потребують згоди держав - постійних членів Ради Безпеки ООН. Тобто тут ми можемо зайти у глухий кут, тому потрібно шукати юридичні механізми, які б дозволили реформувати ООН, або, можливо, навіть задуматися над тим, щоб створити принципово нову організацію з підтримання міжнародної безпеки та миру», - розповів Мережко.

Доповнення

У Міністерстві закордонних справ Чехії виступили за реформування Ради Безпеки ООН.

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