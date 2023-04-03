Мережко: важливо сформувати коаліцію держав, зацікавлених у реформуванні Радбезу ООН

Цитата

«Це не лише українська точка зору, було декілька спроб реформи ООН. Був період, коли Україна головувала в Раді Безпеки, і тоді йшлося про необхідність реформи, було декілька планів реформування ООН, але, на жаль, тоді не було достатньої політичної волі, щоб провести радикальну реформу. Зрозуміло, що різні країни, тим паче, які є постійними членами Ради Безпеки, по-різному ставляться до необхідності реформування», - сказав Мережко.

За його словами, є країни, які намагаються зберегти своє право вето, але є й впливові держави-члени ООН, які потенційно можуть виступати за реформу.

«Зараз важливо сформувати коаліцію тих держав, які зацікавлені в проведенні справжньої реформи Ради Безпеки і ООН. Але тут є один важливий юридичний момент. Річ у тому, що згідно зі Статутом ООН, будь-які зміни в Статуті ООН потребують згоди держав - постійних членів Ради Безпеки ООН. Тобто тут ми можемо зайти у глухий кут, тому потрібно шукати юридичні механізми, які б дозволили реформувати ООН, або, можливо, навіть задуматися над тим, щоб створити принципово нову організацію з підтримання міжнародної безпеки та миру», - розповів Мережко.

Доповнення

У Міністерстві закордонних справ Чехії виступили за реформування Ради Безпеки ООН.