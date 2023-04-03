Мережко: важно сформировать коалицию государств, заинтересованных в реформировании Совбеза ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сейчас важно сформировать коалицию тех государств, которые заинтересованы в проведении настоящей реформы Совета Безопасности ООН. Также нужно искать юридические механизмы, которые бы позволили реформировать ООН. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Это не только украинская точка зрения, было несколько попыток реформы ООН. Был период, когда Украина председательствовала в Совете Безопасности, и тогда речь шла о необходимости реформы, было несколько планов реформирования ООН, но, к сожалению, тогда не было достаточной политической воли, чтобы провести радикальную реформу. Понятно, что разные страны, тем более, которые являются постоянными членами Совета Безопасности, по-разному относятся к необходимости реформирования», - сказал Мережко.
По его словам, есть страны, которые пытаются сохранить свое право вето, но есть и влиятельные государства-члены ООН, которые потенциально могут выступать за реформу.
«Сейчас важно сформировать коалицию тех государств, которые заинтересованы в проведении настоящей реформы Совета Безопасности и ООН. Но здесь есть один важный юридический момент. Дело в том, что согласно Уставу ООН, любые изменения в Уставе ООН требуют согласия государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН. То есть здесь мы можем зайти в тупик, поэтому нужно искать юридические механизмы, которые бы позволили реформировать ООН, или, возможно, даже задуматься над тем, чтобы создать принципиально новую организацию по поддержанию международной безопасности и мира», - рассказал Мережко.
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В Министерстве иностранных дел Чехии выступили за реформирование Совета Безопасности ООН.