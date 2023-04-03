Мережко: важно сформировать коалицию государств, заинтересованных в реформировании Совбеза ООН

Цитата

«Это не только украинская точка зрения, было несколько попыток реформы ООН. Был период, когда Украина председательствовала в Совете Безопасности, и тогда речь шла о необходимости реформы, было несколько планов реформирования ООН, но, к сожалению, тогда не было достаточной политической воли, чтобы провести радикальную реформу. Понятно, что разные страны, тем более, которые являются постоянными членами Совета Безопасности, по-разному относятся к необходимости реформирования», - сказал Мережко.

По его словам, есть страны, которые пытаются сохранить свое право вето, но есть и влиятельные государства-члены ООН, которые потенциально могут выступать за реформу.

«Сейчас важно сформировать коалицию тех государств, которые заинтересованы в проведении настоящей реформы Совета Безопасности и ООН. Но здесь есть один важный юридический момент. Дело в том, что согласно Уставу ООН, любые изменения в Уставе ООН требуют согласия государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН. То есть здесь мы можем зайти в тупик, поэтому нужно искать юридические механизмы, которые бы позволили реформировать ООН, или, возможно, даже задуматься над тем, чтобы создать принципиально новую организацию по поддержанию международной безопасности и мира», - рассказал Мережко.

Дополнение

В Министерстве иностранных дел Чехии выступили за реформирование Совета Безопасности ООН.