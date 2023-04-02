Глава МЗС Чехії підтримав потрібність реформи Ради безпеки ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Чехії виступили за реформування Ради безпеки ООН, про це повідомив на своїй сторінці у Twitter Міністр закордонних справ Чехії Ян Литовський, передає УНН.
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"Я погоджуюся з президентом України Володимиром Зеленським, що Рада безпеки ООН потребує реформування. Останнім доказом є той факт, що інститут, який має забезпечувати мир, перейшов під контроль держави, яка порушує Статут ООН і загрожує безпеці всього світу своєю варварською поведінкою", - написав Міністр закордонних справ Литви.
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