У МЗС Литви привітали рф зі стартом головування у Радбезі ООН жартом про військовий корабель
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс іронічно привітав росію з початком головування в Раді безпеки ООН, пожартувавши про військовий корабель, передає УНН.
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«Вітаємо росію із вступом на посаду голови Ради Безпеки ООН! З нетерпінням чекаю на енергійні дискусії на пропозицію України про місце призначення ваших військових кораблів», - написав Ландсбергіс у Twitter.
Доповнення
росія бере на себе почергове головування у Раді Безпеки у квітні.
У Білому домі заявили, що рф не місце в Раді Безпеки ООН, проте поки що не існує реального міжнародно-правового шляху, щоб позбавити Росії постійного членства.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що світ не може бути безпечним місцем із росією в Раді Безпеки ООН, а початок її головування в цьому органі 1 квітня є "невдалим жартом".