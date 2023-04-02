Глава МИД Чехии поддержал нужность реформы Совета безопасности ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Чехии выступили за реформирование Совета безопасности ООН, об этом сообщил на своей странице в Twitter Министр иностранных дел Чехии Ян Литовский, передает УНН.
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"Я согласен с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Совет безопасности ООН нуждается в реформировании. Последним доказательством является тот факт, что институт, который должен обеспечивать мир, перешел под контроль государства, которое нарушает Устав ООН и угрожает безопасности всего мира своим варварским поведением", - написал Министр иностранных дел Литвы.
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