Глава МИД Чехии поддержал нужность реформы Совета безопасности ООН

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"Я согласен с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Совет безопасности ООН нуждается в реформировании. Последним доказательством является тот факт, что институт, который должен обеспечивать мир, перешел под контроль государства, которое нарушает Устав ООН и угрожает безопасности всего мира своим варварским поведением", - написал Министр иностранных дел Литвы.

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