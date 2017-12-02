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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110274 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 15:15 • 129249 просмотра

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10 марта, 09:12 • 107886 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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РФ не допустила норвежскую телекомпанию к жеребьевке ЧМ-2018

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Норвежскому телеканалу “TV2” отказали в освещении жеребьевки чемпионата мира-2018 по футболу, которая проходила в Москве, сообщает УНН со ссылкой на The Independent Barents Observer.

Журналист Эйстейн Боген, который освещает новости из России более 20 лет, рассказал, что представитель пресс-службы заявила ему, что аккредитация, вероятно, была отозвана Федеральной службой безопасности.

“Не думаю, что подобное когда-нибудь случалось за всю историю ФИФА. Чтобы СМИ, которые имели право на освещение ЧМ, лишала аккредитации страна-хозяйка турнира. Кто еще в черном списке Путина? Возможно, только те СМИ, которые не критиковали в эфирах Россию, будут приглашены для освещения матчей. Это атака на свободу прессы ”, - рассказал Боген.

Заметим, что “TV 2 Gruppen” — крупнейшая медиакомпания Норвегии, которая предоставляет услуги в сфере информационных технологий и является основателем и владельцем телеканала “TV 2”.

Напомним, что вчера состоялся жребий ЧМ-2018 в Москве по итогам которого в отдельных группах выступать Испания с Португалией, Бельгия с Англией и другие.

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