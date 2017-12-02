РФ не допустила норвежскую телекомпанию к жеребьевке ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Норвежскому телеканалу “TV2” отказали в освещении жеребьевки чемпионата мира-2018 по футболу, которая проходила в Москве, сообщает УНН со ссылкой на The Independent Barents Observer.
Журналист Эйстейн Боген, который освещает новости из России более 20 лет, рассказал, что представитель пресс-службы заявила ему, что аккредитация, вероятно, была отозвана Федеральной службой безопасности.
“Не думаю, что подобное когда-нибудь случалось за всю историю ФИФА. Чтобы СМИ, которые имели право на освещение ЧМ, лишала аккредитации страна-хозяйка турнира. Кто еще в черном списке Путина? Возможно, только те СМИ, которые не критиковали в эфирах Россию, будут приглашены для освещения матчей. Это атака на свободу прессы ”, - рассказал Боген.
Заметим, что “TV 2 Gruppen” — крупнейшая медиакомпания Норвегии, которая предоставляет услуги в сфере информационных технологий и является основателем и владельцем телеканала “TV 2”.
Напомним, что вчера состоялся жребий ЧМ-2018 в Москве по итогам которого в отдельных группах выступать Испания с Португалией, Бельгия с Англией и другие.