РФ не допустила норвезьку телекомпанію до жеребкування ЧС-2018

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Норвезькому телеканалу “TV2” відмовили в освітленні жеребкування чемпіонату світу-2018 з футболу, яке проходило у Москві, повідомляє УНН з посиланням на The Independent Barents Observer.

Журналіст Ейстейн Боген, який висвітлює новини з Росії більше 20 років, розповів, що представниця прес-служби заявила йому, що акредитація, ймовірно, була відкликана Федеральною службою безпеки.

“Не думаю, що подібне коли-небудь траплялося за всю історію ФІФА. Щоб ЗМІ, які мали право на висвітлення ЧС, позбавляла акредитації країна-господарка турніру. Хто ще в чорному списку Путіна? Можливо, тільки ті ЗМІ, які не критикували в ефірах Росію, будуть запрошені для висвітлення матчів. Це атака на свободу преси”, — розповів Боген.

Зауважимо, що “TV 2 Gruppen” — найбільша медіакомпанія Норвегії, яка надає послуги в сфері інформаційних технологій та є засновником і власником телеканалу “TV 2”.

Нагадаємо, що вчора відбувся жереб ЧС-2018 в Москві за підсумками якого в окремих групах виступатимуть Іспанія з Португалією, Бельгія з Англією та інші.

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