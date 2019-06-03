РФ назвала условия возвращения в ПАСЕ

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Делегация РФ может вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если она в первый день своей летней сессии 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций с рекомендациями регламентного комитета. Об этом заявил в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Если ПАСЕ примет доклад по полномочиям Петры де Суттер с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии 24 июня, то делегация РФ может вернуться в ассамблею. Вероятность положительного исхода голосования есть, несмотря на активное противодействие делегаций Украины и ряда стран Балтии”, — сказал он.

Парламентарий напомнил, что “комитет ПАСЕ по правилам и процедурам принял решение рекомендовать изъять из санкционных механизмов, применяемых в отношении национальных делегаций, право выступать, право быть представленным в ассамблее и право голосовать”. “Тем самым, регламентная норма о санкциях может стать пустой, если ассамблея 24 июня утвердит доклад Петры де Суттер. Кроме того, были принята важная техническая рекомендация о возможности подтверждения полномочий делегаций в середине года”, — указал Слуцкий.

“При таком исходе, Россия сможет принять участие в выборах нового генерального секретаря Совета Европы, которые предварительно намечены на 26 июня”, — добавил глава международного комитета Госдумы.

При этом он указал, что “окончательное решение о формировании делегации РФ и направлении заявки на участие в июньской сессии должно быть принято руководством Федерального Собрания РФ при координации с МИД РФ”.

Как сообщал УНН, в ПАСЕ приняли проект резолюции, усложняет санкционные процедуру против РФ.

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