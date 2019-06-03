РФ назвала умови повернення у ПАРЄ

КИЇВ. 3 червня. УНН. Делегація РФ може повернутися до роботи в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), якщо вона в перший день своєї літньої сесії 24 червня прийме доповідь з питання прав національних делегацій з рекомендаціями регламентного комітету. Про це заявив в понеділок журналістам глава комітету Держдуми у міжнародних справах Леонід Слуцький, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.