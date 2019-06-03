РФ назвала умови повернення у ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Делегація РФ може повернутися до роботи в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), якщо вона в перший день своєї літньої сесії 24 червня прийме доповідь з питання прав національних делегацій з рекомендаціями регламентного комітету. Про це заявив в понеділок журналістам глава комітету Держдуми у міжнародних справах Леонід Слуцький, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Якщо ПАРЄ прийме доповідь щодо повноважень Петри де Суттер з рекомендаціями регламентного комітету в перший день сесії 24 червня, то делегація РФ може повернутися в асамблею. Вірогідність позитивного результату голосування є, незважаючи на активну протидію делегацій України і ряду країн Балтії”, — сказав він .
Парламентарій нагадав, що “комітет ПАРЄ по правилам і процедурам прийняв рішення рекомендувати вилучити з санкційних механізмів, що застосовуються у відношенні національних делегацій, право виступати, право бути представленим в асамблеї і право голосувати”. “Тим самим, регламентна норма про санкції може стати марною, якщо асамблея 24 червня затвердить доповідь Петри де Суттер. Крім того, були прийнята важлива технічна рекомендація про можливість підтвердження повноважень делегацій в середині року”, — вказав Слуцький.
“При такому результаті, Росія зможе взяти участь у виборах нового генерального секретаря Ради Європи, які попередньо заплановані на 26 червня”, — додав глава міжнародного комітету Держдуми.
При цьому він вказав, що “остаточне рішення про формування делегації РФ і направлення заявки на участь у червневій сесії повинно бути прийнято керівництвом Федеральних Зборів РФ при координації з МЗС РФ”.
Як повідомляв УНН, у ПАРЄ ухвалили проект резолюції, що ускладнює санкційну процедуру проти РФ.