рф нанесла ракетный удар по Сумской области: есть погибший, среди пострадавших - четырехлетний мальчик

Каким будет размер выплат алиментов в 2024 году

В 2024 году минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка в Украине увеличился до 1 281,5 грн для детей в возрасте до 6 лет и 1 598 грн для детей в возрасте от 6 до 18 лет в связи с ростом прожиточного минимума.