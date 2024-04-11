рф нанесла 421 удар по Запорожской области: вражеские атаки повредили энергетический объект

За прошедшие сутки враг нанес 421 удар по 7 населенным пунктам Запорожской области. Вследствие вражеской ракетной атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, боевики совершили 4 авиационных удара по Малой Токмачке и Роботино.

Наиболее активными направлениями действий оккупантов стали атаки беспилотниками, которые направлены были на 165 объектов в городах Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Также было зафиксировано 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по селам Железнодорожное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино и Малиновка.

Кроме того, вражеские силы осуществили 244 артобстрела по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Малиновки, Роботино и Левадного.

Следовательно, за сутки поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Добавим

Во время массированной ракетной атаки рф направила по Запорожской области управляемые авиационные ракеты с самолетов тактической авиации.

2 ракеты силы противовоздушной обороны уничтожили, но, к сожалению, есть и попадания. В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.



Детали еще выясняются. Информация о пострадавших не поступала. - заявил Иван Федоров.

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