РФ на Азове пыталась спровоцировать нас, чтобы начать наземную операцию - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Нападением на украинские военные суда в районе Керченского пролива Россия пыталась спровоцировать украинскую сторону, чтобы начать мощную наземную операцию против Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга с литовской коллегой Далей Грибаускайте в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Украина не сделала никаких провокационных мероприятий", - сказал он.
По словам Порошенко, речь шла об обычной ротации украинских кораблей из Одессы в порт в Азовском море в полном соответствии с двусторонними соглашениями и международным правом.
"Безусловно, Россия пыталась спровоцировать нас, чтобы начать мощную наземную операцию", - сказал Президент.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.