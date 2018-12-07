РФ на Азові намагалася спровокувати нас, аби розпочати наземну операцію - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Нападом на українські військові судна у районі Керченської протоки Росія намагалась спровокувати українську сторону, аби розпочати потужну наземну операцію проти України. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час брифінгу з литовською колегою Далею Грібаускайте в Києві, передає кореспондент УНН.
"Україна не зробила жодних провокаційних заходів", - сказав він.
За словами Порошенка, йшлося про звичайну ротацію українських кораблів з Одеси до порту в Азовському морі у повній відповідності до двосторонніх угод і міжнародного права.
"Безумовно, Росія намагалась спровокувати нас, аби розпочати потужну наземну операцію", - сказав Президент.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.