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13:44 • 11764 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 10815 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 27849 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 45692 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 53814 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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РФ можно привлечь к ответственности в трех международных судах за экологический ущерб в Крыму – правозащитники

РФ можно привлечь к ответственности в трех международных судах за экологический ущерб в Крыму – правозащитники

Киев • УНН

 • 81750 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. В правозащитной организации "Крым SOS" назвали три международных инстанции, в которых можно привлечь к ответственности россию за экологический ущерб в аннексированном Крыму. Об этом во время дискуссии заявил аналитик "Крым SOS" Евгений Ярошенко, передает УНН.

Детали

"Европейский суд по правам человека, Постоянная палата третейского суда могут быть эффективными инструментами привлечения россии как государства к ответственности за экологический ущерб в Крыму. Еще один механизм – Международный уголовный суд – может быть использован для привлечения отдельных индивидов к уголовной ответственности за уничтожение окружающей среды Крыма", – сказал Ярошенко.

Ранее

В сентябре прошлого года заместитель председателя Государственной службы геологии и недр Украины (2020-2021) Роман Сарамага сообщил Крым.Реалии, что ущерб Украины от потери природных ресурсов в Крыму после российской аннексии Крымского полуострова составляет около 50 миллиардов долларов.

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