РФ можно привлечь к ответственности в трех международных судах за экологический ущерб в Крыму – правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В правозащитной организации "Крым SOS" назвали три международных инстанции, в которых можно привлечь к ответственности россию за экологический ущерб в аннексированном Крыму. Об этом во время дискуссии заявил аналитик "Крым SOS" Евгений Ярошенко, передает УНН.
Детали
"Европейский суд по правам человека, Постоянная палата третейского суда могут быть эффективными инструментами привлечения россии как государства к ответственности за экологический ущерб в Крыму. Еще один механизм – Международный уголовный суд – может быть использован для привлечения отдельных индивидов к уголовной ответственности за уничтожение окружающей среды Крыма", – сказал Ярошенко.
Ранее
В сентябре прошлого года заместитель председателя Государственной службы геологии и недр Украины (2020-2021) Роман Сарамага сообщил Крым.Реалии, что ущерб Украины от потери природных ресурсов в Крыму после российской аннексии Крымского полуострова составляет около 50 миллиардов долларов.