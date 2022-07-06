рф можна притягнути до відповідальності у трьох міжнародних судах за екологічні збитки у Криму – правозахисники

Деталі

"Європейський суд з прав людини, Постійна палата третейського суду можуть бути ефективними інструментами притягнення росії як держави до відповідальності за екологічні збитки у Криму. Ще один механізм – Міжнародний кримінальний суд – може бути використаний для притягнення окремих індивідів до кримінальної відповідальності за знищення довкілля Криму", – сказав Ярошенко.

Раніше

У вересні минулого року заступник голови Державної служби геології та надр України (2020-2021) Роман Сарамага повідомив Крим. Реалії, що збитки України від втрати природних ресурсів у Криму після російської анексії Кримського півострова становлять близько 50 мільярдів доларів.