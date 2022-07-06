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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 23699 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 67339 перегляди

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рф можна притягнути до відповідальності у трьох міжнародних судах за екологічні збитки у Криму – правозахисники

рф можна притягнути до відповідальності у трьох міжнародних судах за екологічні збитки у Криму – правозахисники

Київ • УНН

 • 81756 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. У правозахисній організації "Крим SOS" назвали три міжнародні інстанції, в яких можна притягнути до відповідальності росію за екологічні збитки в анексованому Криму. Про це під час дискусії заявив аналітик "Крим SOS" Євген Ярошенко, передає УНН.

Деталі

"Європейський суд з прав людини, Постійна палата третейського суду можуть бути ефективними інструментами притягнення росії як держави до відповідальності за екологічні збитки у Криму. Ще один механізм – Міжнародний кримінальний суд – може бути використаний для притягнення окремих індивідів до кримінальної відповідальності за знищення довкілля Криму", – сказав Ярошенко.

Раніше

У вересні минулого року заступник голови Державної служби геології та надр України (2020-2021) Роман Сарамага повідомив Крим. Реалії, що збитки України від втрати природних ресурсів у Криму після російської анексії Кримського півострова становлять близько 50 мільярдів доларів.

Українські Національні Новини

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