Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что россия заинтересована в совместных экономических проектах с США, если Вашингтон перестанет связывать торговые связи с мирным соглашением по Украине. Об этом песков заявил во время брифинга, сообщают российские "медиа", передает УНН.

По мере того, как американская сторона будет готова не связывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским урегулированием, или по мере того, как произойдет украинское урегулирование - и наступит украинское урегулирование, тогда, надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт - сказал Песков.

Он заявил, что "в повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов - в сфере взаимных инвестиций, экономики".

Эти проекты могли бы действительно быть полезными и выгодными с экономической точки зрения как для российских компаний, так и для американских - добавил песков.

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что выход на мирное соглашение по Украине займет много времени.