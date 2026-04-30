рф может хотеть отмены санкций в обмен на перемирие - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу сохранить санкции против россии и не поддаваться на попытки москвы их ослабить, о чем сказал в интервью Bloomberg, пишет УНН.

"Я думаю, что россия может поднять вопрос о прекращении огня в обмен на отмену санкций в отношении определенных предприятий", – сказал Зеленский.

"Я знаю, что они поднимают вопрос об отмене санкций в отношении SWIFT, чтобы их банки могли работать. Для Украины все это большой риск", - отметил Президент.

Зеленский прокомментировал заявления о возможном краткосрочном перемирии вокруг 9 мая. Он указал, что "мы не получали никаких официальных или неофициальных предложений ни от москвы, ни от Вашингтона".

Президент подчеркнул, что Украина сначала выясняет детали таких инициатив через дипломатические каналы.

