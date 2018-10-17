РФ может использовать взрывы в Керчи для развертывания террора на полуострове - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Оккупационные власти России в Крыму могут использовать взрывы в Керчи для развертывания настоящего террора против жителей полуострова. Такое мнение высказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook, передает УНН.
"Есть большой риск, что оккупационный режим может использовать эту страшную историю, которую, вероятно, сам и спровоцировал, для развертывания настоящего террора на оккупированном полуострове. КГБисты - мастера провокаций и взрывов. Начинать террор на крови ... Давайте вспомним взрывы и теракты в Москве, Чечне, Беслане, других городах и регионах РФ, организованы самой российской властью для запугивания людей и террора", - отметила политик.
По ее словам, оккупационный режим несет на туристический когда-то полуостров "горе, безответственность, бесхозяйственность, беду, разрушение, смерть". При этом она вспомнила и отравления жителей Армянска, и нынешние взрывы в Керчи.
"Керчь - это Украина .... искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим, раненым - скорейшего выздоровления. Сегодня мы, вся Украина, скорбим вместе с керчанами и сочувствуем вам, дорогие наши. Оккупационный режим, который не может обеспечить безопасность крымчан, должен обеспечить пострадавших необходимым лечением", - добавила Геращенко.
Напомним, сегодня, 17 сентября, в Керчи в оккупированном Крыму сообщают о взрыве в политехническом колледже.
Число жертв в результате взрыва увеличилось до 13 человек.