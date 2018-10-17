РФ може використати вибухи у Керчі для розгортання терору на півострові - Геращенко

"Є великий ризик, що окупаційний режим може використати цю страшну історію, яку, вірогідно, сам і спровокував, для розгортання справжнього терору на окупованому півострові. КГБісти - мастаки провокацій і вибухів. Розв‘язувати терор на крові... Згадаймо вибухи і теракти в Москві, Чечні, Беслані, інших містах і регіонах РФ, організовані самою російською владою для залякування людей і терору", - зазначила політик.

За її словами, окупаційний режим несе на туристичний колись півострів "горе, безвідповідальність, безгосподарність, біду, руйнування, смерть". При цьому вона згадала і отруєння жителів Армянська, і нинішні вибухи в Керчі.

"Керч - це Україна.... найщиріші співчуття родинам загиблих. Постраждалим, пораненим - якнайшвидшого одужання. Сьогодні ми, вся Україна, сумуємо разом з керчанами і співчуваємо вам, дорогі наші. Окупаційний режим, який не може забезпечити безпеку кримчан, має забезпечити постраждалих необхідним лікуванням", - додала Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, у Керчі в окупованому Криму повідомляють про вибух в політехнічному коледжі.

Кількість жертв внаслідок вибуху збільшилась до 13 осіб.