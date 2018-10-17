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РФ може використати вибухи у Керчі для розгортання терору на півострові - Геращенко

РФ може використати вибухи у Керчі для розгортання терору на півострові - Геращенко

Київ • УНН

 • 9119 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Окупаційна влада Росії у Криму може використати вибухи у Керчі для розгортання справжнього терору проти жителів півострова. Таку думку висловила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко в Facebook, передає УНН.

"Є великий ризик, що окупаційний режим може використати цю страшну історію, яку, вірогідно, сам і спровокував, для розгортання справжнього терору на окупованому півострові. КГБісти - мастаки провокацій і вибухів. Розв‘язувати терор на крові... Згадаймо вибухи і теракти в Москві, Чечні, Беслані, інших містах і регіонах РФ, організовані самою російською владою для залякування людей і терору", - зазначила політик.

За її словами, окупаційний режим несе на туристичний колись півострів "горе, безвідповідальність, безгосподарність, біду, руйнування, смерть". При цьому вона згадала і отруєння жителів Армянська, і нинішні вибухи в Керчі.

"Керч - це Україна.... найщиріші співчуття родинам загиблих. Постраждалим, пораненим - якнайшвидшого одужання. Сьогодні ми, вся Україна, сумуємо разом з керчанами і співчуваємо вам, дорогі наші. Окупаційний режим, який не може забезпечити безпеку кримчан, має забезпечити постраждалих необхідним лікуванням", - додала Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, у Керчі в окупованому Криму повідомляють про вибух в політехнічному коледжі.

Кількість жертв внаслідок вибуху збільшилась до 13 осіб.

Українські Національні Новини

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