Вибух в окупованій Керчі: кількість жертв зросла, у ЗМІ з’явились фото підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Кількість жертв внаслідок вибуху, який стався у середу в Керчі в окупованому Криму, збільшилась до 13 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.
“Кількість жертв зросла до 13 осіб”, — йдеться в повідомленні.
У СК РФ також повідомили про 13 загиблих і близько 50 поранених, більша частина яких — підлітки.
Крім того, на Telegram-канал з’явились фотографія хлопця з автоматами, якого розшукують з підозрою у скоєнні теракту.
“Фотографія терориста. Цю людину в Керчі зараз шукають всі. Якщо ви побачите його на вулиці — йдіть зараз же і телефонуйте в поліцію.... Друга фотографія стрілка, який влаштував теракт в Керчі. Зроблена на території коледжу перед нападом.У будівлю політеху він зайшов в одному одязі, там — переодягнувся”, — повідомили на каналі.
Нагадаємо, російський слідчий комітет по Криму кваліфікував вибух у коледжі в окупованій Керчі як “терористичний акт”.
Як повідомляв УНН, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі. Раніше повідомлялось про 10 загиблих, близько 50 людей отримали поранення.