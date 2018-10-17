Взрыв в оккупированной Керчи: число жертв возросло, в СМИ появились фото подозреваемых

“Число жертв возросло до 13 человек”, — говорится в сообщении.

В СК РФ также сообщили о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть которых — подростки.

Кроме того, на Telegram-канале появилась фотография парня с автоматами, которого разыскивают по подозрению в совершении теракта.

“Фотография террориста. Этого человека в Керчи сейчас ищут все. Если вы увидите его на улице — идите сейчас же и звоните в полицию... Вторая фотография стрелка, устроившего теракт в Керчи. Сделана на территории колледжа перед нападением. В здание политеха он зашел в одной одежде, там — переоделся”, — сообщили на канале.

Напомним, российский следственный комитет по Крыму квалифицировал взрыв в колледже в оккупированной Керчи как “террористический акт”.

Как сообщал УНН, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже. Ранее сообщалось о 10 погибших, около 50 человек получили ранения.