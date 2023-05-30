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рф может получать информацию через стриминговые платформы: почему важно прекратить онлайн-трансляции с вебкамер

рф может получать информацию через стриминговые платформы: почему важно прекратить онлайн-трансляции с вебкамер

Киев • УНН

 • 327121 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Информацию с камер враг может получать из онлайн-трансляции через стриминговые платформы или через хакерский «взлом». В СБУ объяснили, почему владельцам уличных вебкамер важно прекратить онлайн-трансляции, передает УНН.

В Службе безопасности призвали владельцев уличных вебкамер прекратить онлайн-трансляции со своих устройств, а граждан – сообщать об обнаруженных стримах с таких камер на официальный чат-бот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot.

Цитата

"Прежде всего это касается автоматической видеофиксации обстановки вокруг жилых и социальных сооружений, дорожно-транспортных, промышленных и торговых объектов.

рф использует уязвимость современных вебкамер, чтобы осуществлять ракетные обстрелы по Украине и корректировать их в режиме реального времени.

Информацию с камер враг может получать из онлайн-трансляции через стриминговые платформы или через хакерский "взлом", - пояснили в СБУ.

Добавим

В СБУ также отметили: запрещено снимать и обнародовать фото- и видеоматериалы о деятельности Сил обороны и последствий вражеских обстрелов. Распространение таких записей является преступлением, которое предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

"Сегодня, когда вся Украина успешно противостоит подлому и коварному врагу, крайне важно не дать оккупантам даже малейшей возможности для корректировки своих обстрелов. Поэтому просим быть бдительными и соблюдать рекомендации по безопасности!" - резюмировали в Службе безопасности.

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