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рф може отримувати інформацію через стрімінгові платформи: чому важливо припинити онлайн-трансляції з вебкамер

рф може отримувати інформацію через стрімінгові платформи: чому важливо припинити онлайн-трансляції з вебкамер

Київ • УНН

 • 327125 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський «злам». У СБУ пояснили, чому власникам вуличних вебкамер важливо припинити онлайн-трансляції, передає УНН.

У Службі безпеки закликали власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot.

Цитата

"Насамперед це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об’єктів.

рф використовує вразливість сучасних вебкамер, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу.

Інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський "злам", - пояснили в СБУ.

Додамо

У СБУ також наголосили: заборонено знімати та оприлюднювати фото- і відеоматеріали щодо діяльності Сил оборони та наслідків ворожих обстрілів. Поширення таких записів є злочином, який передбачає покарання до 12 років тюрми.

"Сьогодні, коли вся Україна успішно протистоїть підлому і підступному ворогу, вкрай важливо не дати окупантам навіть найменшої можливості для коригування своїх обстрілів. Тож просимо бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій!" - резюмували у Службі безпеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ закликає власників вебкамер припинити онлайн-трансляції, щоб не коригувати ракетні удари ворога

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