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СБУ закликає власників вебкамер припинити онлайн-трансляції, щоб не коригувати ракетні удари ворога

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Служба безпеки України закликає власників вебкамер припинити онлайн-трансляції об’єктів та місцевості, щоб не коригувати російські ракетні удари. Відповіднісмс-повідомлення від СБУ вже отримали багато українців, пише УНН.

Цитата

“Просимо власників веб-камер на території України припинити онлайн-трансляцію будівель, місцевостей, доріг, комунальних, торговельний, промислових об’єктів тощо, які можуть використовуватися ворогом для коригування ракетних ударів”, — зазначається у повідомленні.

 

Доповнення

Всіх, хто виявить таку трансляцію просять надсилати інформацію в офіційний Telegram-бот СБУ.

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