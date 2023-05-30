СБУ закликає власників вебкамер припинити онлайн-трансляції, щоб не коригувати ракетні удари ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Служба безпеки України закликає власників вебкамер припинити онлайн-трансляції об’єктів та місцевості, щоб не коригувати російські ракетні удари. Відповіднісмс-повідомлення від СБУ вже отримали багато українців, пише УНН.
Цитата
“Просимо власників веб-камер на території України припинити онлайн-трансляцію будівель, місцевостей, доріг, комунальних, торговельний, промислових об’єктів тощо, які можуть використовуватися ворогом для коригування ракетних ударів”, — зазначається у повідомленні.
Доповнення
Всіх, хто виявить таку трансляцію просять надсилати інформацію в офіційний Telegram-бот СБУ.
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