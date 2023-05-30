СБУ призывает владельцев веб-камер прекратить онлайн-трансляции, чтобы не корректировать ракетные удары врага

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“Просим владельцев веб-камер на территории Украины прекратить онлайн-трансляцию зданий, местностей, дорог, коммунальных, торговых, промышленных объектов и т.д., которые могут использоваться врагом для корректировки ракетных ударов”, — отмечается в сообщении.

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Всех, кто обнаружит такую трансляцию просят присылать информацию в официальный Telegram-бот СБУ.

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