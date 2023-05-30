СБУ призывает владельцев веб-камер прекратить онлайн-трансляции, чтобы не корректировать ракетные удары врага
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Служба безопасности Украины призывает владельцев веб-камер прекратить онлайн-трансляции объектов и местности, чтобы не корректировать российские ракетные удары. Соответствующие смс-сообщения от СБУ уже получили многие украинцы, пишет УНН.
Цитата
“Просим владельцев веб-камер на территории Украины прекратить онлайн-трансляцию зданий, местностей, дорог, коммунальных, торговых, промышленных объектов и т.д., которые могут использоваться врагом для корректировки ракетных ударов”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
Всех, кто обнаружит такую трансляцию просят присылать информацию в официальный Telegram-бот СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ищут Patriot: почему россияне так часто атакуют столицу — мнение военного эксперта