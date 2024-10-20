рф использует американских инфлюенсеров для антиукраинской пропаганды
Киев • УНН
Сериал "Зеленский без маски" распространяет враждебный нарратив о войне в Украине. Расследование выявило, что некоторые известные лица, которые продвигали сериал, не знали о его связях с рф.
Страна-террорист использует американских инфлюенсеров для антиукраинской пропаганды. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
В частности, сериал "Зеленский без маски", созданный самопровозглашенным независимым журналистом Беном Сванном содержит жесткую критику президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает враждебный нарратив о войне в Украине.
Сванн пропагандировал теории заговора и обещал "раскрыть темную правду" о Зеленском. С момента выхода сериала в апреле, когда Конгресс США обсуждал военную помощь Украине, он получил поддержку консервативных лидеров в социальных сетях, таких как Дональд Трамп-младший.
Расследование показало, что ряд известных лиц, которые продвигали сериал, были шокированы узнав о его связи с враждебной страной. Некоторые представители цифрового маркетинга признали, что получали оплату за продвижение этого контента.
Эксперты по дезинформации выразили обеспокоенность, что сериал и его распространение отражают широкое влияние российских взглядов в социальных сетях. Они отметили, что эта ситуация подчеркивает недостаток прозрачности в финансировании политических кампаний в онлайн-пространстве.
Официальные лица США отмечают, что страна-террорист использует такие кампании для подрыва Украины, влияния на президентские выборы в США и усиления раздора среди западных стран.
российская пропаганда пытается дискредитировать процесс мобилизации в Украине - ЦПД1 апреля 2024, 11:52 • 22283 просмотра