Страна-террорист использует американских инфлюенсеров для антиукраинской пропаганды. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

В частности, сериал "Зеленский без маски", созданный самопровозглашенным независимым журналистом Беном Сванном содержит жесткую критику президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает враждебный нарратив о войне в Украине.

Сванн пропагандировал теории заговора и обещал "раскрыть темную правду" о Зеленском. С момента выхода сериала в апреле, когда Конгресс США обсуждал военную помощь Украине, он получил поддержку консервативных лидеров в социальных сетях, таких как Дональд Трамп-младший.

Расследование показало, что ряд известных лиц, которые продвигали сериал, были шокированы узнав о его связи с враждебной страной. Некоторые представители цифрового маркетинга признали, что получали оплату за продвижение этого контента.

Эксперты по дезинформации выразили обеспокоенность, что сериал и его распространение отражают широкое влияние российских взглядов в социальных сетях. Они отметили, что эта ситуация подчеркивает недостаток прозрачности в финансировании политических кампаний в онлайн-пространстве.

Официальные лица США отмечают, что страна-террорист использует такие кампании для подрыва Украины, влияния на президентские выборы в США и усиления раздора среди западных стран.

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