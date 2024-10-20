рф використовує американських інфлюенсерів для антиукраїнської пропаганди
Київ • УНН
Серіал "Зеленський без маски" поширює ворожий наратив про війну в Україні. Розслідування виявило, що деякі відомі особи, які просували серіал, не знали про його зв'язки з рф.
Країна-терорист використовує американських інфлюенсерів для антиукраїнської пропаганди. Про це повідомляє AP, передає УНН.
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Зокрема, серіал "Зеленський без маски", створений самопроголошеним незалежним журналістом Беном Сванном містить жорстку критику президента України Володимира Зеленського і підтримує ворожий наратив про війну в Україні.
Сванн пропагував теорії змови та обіцяв "розкрити темну правду" про Зеленського. З моменту виходу серіалу у квітні, коли Конгрес США обговорював військову допомогу Україні, він здобув підтримку консервативних лідерів у соціальних мережах, таких як Дональд Трамп-молодший.
Розслідування показало, що низка відомих осіб, які просували серіал, були шоковані дізнавшись про його зв'язки з ворожою країною. Деякі представники цифрового маркетингу визнали, що отримували оплату за просування цього контенту.
Експерти з дезінформації висловили занепокоєння, що серіал і його поширення відображають широке вплив російських поглядів у соціальних мережах. Вони зазначили, що ця ситуація підкреслює нестачу прозорості у фінансуванні політичних кампаній в онлайн-просторі.
Офіційні особи США зазначають, що країна-терорист використовує такі кампанії для підриву України, впливу на президентські вибори в США та посилення розбрату серед західних країн.
російська пропаганда намагається дискредитувати процес мобілізації в Україні - ЦПД01.04.24, 14:52 • 22566 переглядiв