российская пропаганда пытается дискредитировать процесс мобилизации в Украине - ЦПД
Киев • УНН
российские пропагандисты распространяют манипулятивные видеоролики с целью дискредитации процесса мобилизации в Украине и подрыва доверия к ее Вооруженным силам.
российская пропаганда пытается дискредитировать процесс мобилизации в ряды Сил обороны в Украине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Детали
В ЦПД рассказали, что российские пропагандисты распространяют видеоролик о "буднях" двух молодых украинцев: один отдыхает, развлекается с девушками, употребляет алкоголь и наркотики, а другой в это время воюет.
Подобный контент является явной попыткой российских СМИ дискредитировать и сорвать мобилизационный процесс, который проходит в рамках Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"
Аналитики объясняют, что российская пропаганда пытается подорвать авторитет ВСУ и спровоцировать раздор в украинском обществе, разъединить и озлобить его.
Отмечается, что срежиссировав "две реальности" украинцев, авторы видео намеренно использовали манипуляции, чтобы привлечь внимание и спровоцировать конфликт
российские пропагандисты игнорируют тот факт, что украинцы идут на военную службу не ради "тяжелого люкса", а для защиты своей страны и ее будущего
российские пропагандисты игнорируют тот факт, что украинцы идут на военную службу не ради "тяжелого люкса", а для защиты своей страны и ее будущего.
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