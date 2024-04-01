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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российская пропаганда пытается дискредитировать процесс мобилизации в Украине - ЦПД

российская пропаганда пытается дискредитировать процесс мобилизации в Украине - ЦПД

Киев  •  УНН

1 апреля 2024, 11:52  •  11601 просмотра

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российские пропагандисты распространяют манипулятивные видеоролики с целью дискредитации процесса мобилизации в Украине и подрыва доверия к ее Вооруженным силам.

российская пропаганда пытается дискредитировать процесс мобилизации в ряды Сил обороны в Украине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали 

В ЦПД рассказали, что российские пропагандисты распространяют видеоролик о "буднях" двух молодых украинцев: один отдыхает, развлекается с девушками, употребляет алкоголь и наркотики, а другой в это время воюет.

Подобный контент является явной попыткой российских СМИ дискредитировать и сорвать мобилизационный процесс, который проходит в рамках Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"

- объяснили в Центре противодействия дезинформации.

Аналитики объясняют, что  российская пропаганда пытается подорвать авторитет ВСУ и спровоцировать раздор в украинском обществе, разъединить и озлобить его.

Отмечается, что срежиссировав "две реальности" украинцев, авторы видео намеренно использовали манипуляции, чтобы привлечь внимание и спровоцировать конфликт

российские пропагандисты игнорируют тот факт, что украинцы идут на военную службу не ради "тяжелого люкса", а для защиты своей страны и ее будущего

- подчеркнули в ЦПД.

российские пропагандисты игнорируют тот факт, что украинцы идут на военную службу не ради "тяжелого люкса", а для защиты своей страны и ее будущего.

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Напомним

В Главном управлении разведки предупредили, что россия усиливает дезинформационную кампанию на Ближнем Востоке, чтобы оправдать свою агрессивную войну против Украины, дискредитировать Украину и Запад.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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