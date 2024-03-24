Отношение украинцев к ТЦК и мобилизации может помочь россии нанести поражение Украине - Павлюк

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк заявил, что критика действий работников ТЦК не помогает Украине победить в войне против россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Павлюка в Facebook.

Детали

По его словам, общество начало воспринимать их как "врагов" и "людоедов".

По мнению Павлюка, за два года полномасштабной войны России против Украины общество дошло до "травли военных с ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины".

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Вместе с Павлюк подчеркнул, что сегодня ТЦК и их роты охраны преимущественно укомплектованы военнослужащими, которые воевали на фронте, но были признаны непригодными для дальнейшей службы.

Командующий Сухопутных войск также возмущен тем, что во время публикаций "неправомерных действий ТЦК" обычно не показывают - неправомерный отказ мужчин от конституционного долга защищать Украину.

В различных соцсетях множество видео с вырванным из контекста смыслом. Нас часто упрекают: "Вы сами виноваты, вы не меняетесь!" Это не так. Мы меняемся, мы видим и наши недостатки и ежедневно работаем, чтобы становиться лучше, понятнее! Впереди большая работа, и без вашей помощи нам будет намного труднее! Ведь только вместе мы сможем выстоять перед этим нашествием и в конце концов победить! - заявил Павлюк.

По словам командующего, "высший пилотаж искусства войны - разрушить замыслы врага и нанести ему поражение, не применяя своего войска в бою.

И судя по последним месяцам, россияне очень умело пользуются древнекитайскими стратагемами ведения войны. А некоторые наши сограждане, к сожалению, потеряли понимание, что их действия и публичные высказывания превратились в мощное оружие в руках врага - подчеркнул Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

Напомним

В Черновицкой области двое мужчин напали на работников ТЦК, пытаясь переехать автомобилем военнослужащих и нанося им удары топорами, повредив их автомобиль. правоохранители оперативно установили личности нападавших и задержали их.

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