Отношение украинцев к ТЦК и мобилизации может помочь россии нанести поражение Украине - Павлюк

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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aleksandr-pavlyukАлександр Павлюк
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
  •  110597 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  191032 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  175981 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  174988 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  171936 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140201 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  309979 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127313 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  138323 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 10:44  •  323947 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  417758 просмотра

Отношение украинцев к ТЦК и мобилизации может помочь россии нанести поражение Украине - Павлюк

Командующий Сухопутных войск Украины Александр Павлюк раскритиковал восприятие в обществе ТЦК, заявив, заявив что сотрудники территориальных центров комплектования - это преимущественно военнослужащие, которые воевали на фронте, но были признаны непригодными к дальнейшей службе.

Общество •   •  7616 просмотра
Отношение украинцев к ТЦК и мобилизации может помочь россии нанести поражение Украине - Павлюк

Повреждение рф объектов "Нафтогаза" на западе: атака не повлияет на поставки голубого топлива

российская атака повредила наземную инфраструктуру украинских подземных хранилищ газа, но не повлияла на поставки газа потребителям благодаря наличию достаточных резервных мощностей.

Война •   •  9533 просмотра
Повреждение рф объектов "Нафтогаза" на западе: атака не повлияет на поставки голубого топлива

На Житомирщине мужчина из-за ревности разбил могилу военного

39-летний мужчина из Романовской общины осквернил могилу погибшего украинского воина из-за ревности к новым отношениям своей бывшей жены с погибшим.

Криминал и ЧП •   •  7682 просмотра
На Житомирщине мужчина из-за ревности разбил могилу военного

Атака на НПЗ в Крыму: горели 3 емкости с нефтепродуктами и склад

Атака беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в оккупированном Россией Крыму привела к возгоранию 3 нефтяных резервуаров и склада, а также к повреждению линии электропередач, в результате чего соседнее село осталось без света.

Война •   •  22176 просмотра
Атака на НПЗ в Крыму: горели 3 емкости с нефтепродуктами и склад

Десантно-штурмовые войска создали сайт для желающих вступить в ряды ДШВ с возможностью выбрать бригаду

Десантно-штурмовые войска Украины запустили веб-сайт, на котором каждый желающий может подать заявку на службу и выбрать одну из десяти различных десантно-штурмовых бригад, приглашая смелых и решительных людей присоединиться к их высокомобильным и хорошо подготовленным силам.

Война •   •  20912 просмотра
Десантно-штурмовые войска создали сайт для желающих вступить в ряды ДШВ с возможностью выбрать бригаду

Кулеба о попытках рф связать Украину с терактом под москвой: путин - патологический лжец

россия пытается лживо связать Украину с терактом под Москвой, чтобы поощрить еще больше россиян погибнуть в своей бессмысленной войне против Украины и привить ненависть к украинцам и Западу, несмотря на отсутствие доказательств.

Война •   •  22753 просмотра
Кулеба о попытках рф связать Украину с терактом под москвой: путин - патологический лжец

Нарушение воздушного пространства ракетой: посла россии вызовут в МИД Польши

российская крылатая ракета нарушила польское воздушное пространство на 39 секунд, что заставило Польшу вызвать российского посла и направить ноту протеста из-за неприемлемого инцидента.

Война •   •  21628 просмотра
Нарушение воздушного пространства ракетой: посла россии вызовут в МИД Польши

Польша увеличит количество войск на границе с россией и беларусью

Польша планирует усилить свое военное присутствие в воеводствах, граничащих с россией и беларусью, развернув больше войск в Варминско-Мазурском, Подляском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Новости Мира •   •  18547 просмотра
Польша увеличит количество войск на границе с россией и беларусью

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

С приходом теплой погоды возрастает опасность укусов клещей для домашних животных, поэтому для защиты животных рекомендуются регулярные обработки в виде таблеток, капель, ошейников и спреев в различных комбинациях, а в случае укуса - обращение к ветеринару, поскольку клещи могут переносить опасные инфекции, такие как бабезиоз и боррелиоз.

Общество •   •  90240 просмотра
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Харькове около 60% домов с отоплением, и около 40% со светом - Терехов

В Харькове почти все дома имеют водоснабжение, около 60% подключены к отоплению, и около 40% имеют электричество, восстановленное после российских атак, по словам мэра города.

Общество •   •  22307 просмотра
В Харькове около 60% домов с отоплением, и около 40% со светом - Терехов