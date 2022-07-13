рф готовится к присоединению уже захваченных территорий Украины – ГУР

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"Стратегическая цель россии относительно полной оккупации нашей территории не достигнута. Во-вторых, мы отчетливо видим и располагаем информацией о том, что и в законодательном органе рф, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, связанные с возможной интеграцией временно оккупированных территорий в российскую федерацию – в политическом плане, экономическом и территориальном. Как это будет происходить, мы посмотрим поближе к осени. 11 сентября – это единственный день голосования", – заявил Вадим Скибицкий.

Детали

По словам Скибицкого, те меры, которые россия проводит в Донецкой, Херсонской, Луганской областях, свидетельствуют о планомерной подготовке к так называемым референдумам. В частности, сейчас в россии готовятся законодательные инициативы, которые должны упростить процедуру получения гражданства по интеграции или присоединению территории к россии и тому подобное.

Скибицкий подчеркнул, что всеобщую мобилизацию в рф могут объявить тогда, когда будет объявлена война.

"путин не признает то, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки, он продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признать, что это полномасштабная война. И не только на территории Луганской и Донецкой областей, как он говорил, а это полномасштабная война против украинского государства, против украинского народа", - подытожил представитель военной разведки Украины.

Дополнение

Президент россии владимир путин подписал указ, который предусматривает упрощенный порядок выдачи российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.